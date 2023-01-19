هناك استراتيجية تقضي بعدم استمرار مطار طرابلس العالمي كمطار دولي

أخبار ليبيا 24

قال، الدبلوماسي والسياسي، حسن الصغير، إن هناك استراتيجية متبعة منذ 2011 تقضي بعدم استمرار مطار طرابلس العالمي كمطار دولي خاص بطرابلس.

وقال الصغير، الذي سبق وكان وكيلًا لوزارة الخارجية وسفيرًا لليبيا بدولة السنغال، في تدوينة عبر “فيسبوك”، “إن هناك استراتيجية متبعة منذ 2011 وتم تنفيذها في فجر ليبيا تقضي بعدم استمرار مطار طرابلس العالمي كمطار دولي خاص بطرابلس”.

وأضاف أن السبب يرجع “لوقوعه جغرافيا في مناطق بدوية يغلب عليها الطابع (العربي) علاونة عواتة الرقيعات، ونطاق نفوذ ونيران الزنتان وورشفانة وترهونة”.

وقال الصغير، “العرادي وآخرون من ذات التيار هم من أسس لهذه الاستراتيجية.. الردع والأربعات ورثة شرعيين لانقلاب فجر ليبيا ومستمر في تنفيذ هذه الاستراتيجية”.

وأضاف، “في المدى المنظور لا يتصور إعادة صيانة مطار طرابلس وسيتم التركيز على استمرار قاعدة معيتيقة وصالة الركاب بها”.