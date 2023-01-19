نصية: على القيادات الليبية التفكير بعمق بعيدا عن سياسة تصفية الخصوم 

أكد عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية أن هناك تحركات أمريكية أمنية في ليبيا على أعلى المستويات للقيادات الأمنية.

وقال نصية في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، “بالتأكيد الأمر إقليمي دولي وليس محلي”، متسائلًا: “ما هي العلاقة بين هذا التحرك وما يحدث في الخليج العربي من توتر أمني وبداية تشكيل شبه محاور؟”.

وواصل طرح تساؤلاته مضيفًا “هل دور ليبيا سيكون لوجستي داخل حدودها ومحيطها القريب أم سيكون أبعد من ذلك؟، وهل سيلعب العامل الاقتصادي والمالي دور في المنطقة في ظل هذه التوترات الامنية؟”.

وختم نصية موضحًا أنه “على القيادات الليبية التفكير بعمق بعيدا عن الأنانية الشخصية وسياسة تصفية الخصوم المحليين والأهم هو مصلحة ليبيا أولا وليس مصلحة الحلفاء أو الأصدقاء أو الداعمين أو …”.