رئيس نيجيريا: يجب تركيز الاهتمام على إيجاد حلول مستدامة في ليبيا

أعرب الرئيس النيجيري محمد بخاري، عن أمله في أن يتولى الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ماكي سال، إعادة تركيز الاهتمام خلال القمة المقبلة على إيجاد حلول مستدامة لأزمة ليبيا.

وجاء ذلك في كلمة بخاري خلال مشاركته في النسخة الثالثة من المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم الذي أقيم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال رئيس نيجيريا إنه على الرغم من الانتصار في الحرب على الإرهاب، فإنهم كدولة «لا يزالون يتأثرون سلبًا بالأحداث في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل والحرب في أوكرانيا».

ووجه بخاري رسالة شفهية إلى الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، الرئيس السنغالي ماكي سال، قال إن القمة المقبلة للاتحاد يجب أن تجد نهجا أفريقيا عمليا لحل عدم الاستقرار المستمر منذ أكثر من عقد في ليبيا والذي جعل البلاد ملاذًا للأسلحة والمقاتلين الأجانب.