إطلاق منظومة الشهائد الصحية الإلكترونية (فيديو)

الوطن| رصد

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، منظومة الشهائد الصحية الإلكترونية، بحضور وزير الصحة بالحكومة منتهية الولاية، رمضان ابوجناح، ووكلاء وزارة الصحة، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض .

وقال مدير مكتب المعلومات والاحصاء ومعالجة البيانات بالمركز الوطني، الدكتور علي بن حسين، إن المركز يسعى من خلال اطلاق هذه المنظومة إلى تقديم أجود الخدمات لكل المواطنين في ربوع ليبيا والتوجه نحو الرقمنة، وتسهيل الحصول على الشهائد الصحية، من خلال التسجيل عبر منصة التحصيل الخاصة وخدمات المركز الوطني لمكافحة الامراض .

وأوضح بن حسين، في تصريح، أن المنطومة تعنى بتقديم شهادة رسمية طبية بالحالة الصحية للمواطن والمقيم بليبيا، والتي تؤهله لمزاولة الأعمال أو للدراسة كمتطلب قانوني لمزاولة هذه الاعمال .