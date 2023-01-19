في حضور الزوج والجدة.. والدة طالبة تعتدي بالضرب على مديرة مدرسة ابتدائية في زوارة

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تعرضت مديرة مدرسة في زوارة للضرب المبرح أمام الطلبة على يد والدة وجدة طالبة تدرس بالصف الخامس الابتدائي، بحجة تعرض ابنتها للضرب من قبل الاختصاصية الاجتماعية، وفق ما أفادت به مديرة المدرسة في تسجيل مصور.

وظهرت، مديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين للبنات، أنيسة دهان، في مقطع فيديو، جرى تداوله على منصة فيسبوك، وقد بدا عليها آثار الضرب، الذي أدى إلى حدوث جروح في وجهها، إضافة إلى كسر بإحدى رجليها.

وأفادت المديرة، أنها ضربت ضربًا مبرحًا داخل المدرسة لدى عودتها من مهمة عمل في مراقبة التعليم بزوارة.

وذكرت، أنها فوجئت بالاعتداء عليها من الخلف لدى دخولها للمدرسة من قبل والدة الطالبة وجدتها، في حضور الزوج، حيث انهالت عليها أم الطالبة بالضرب والخنق في ساحة المدرسة لتسقط أرضًا، مما تسبب بكسر كبير في رجلها وجروح في وجهها وكدمات في كافة جسدها ورأسها وخلع في كتفها، مشيرة إلى أنها هُددت بالقتل من قبل والدة الطالبة.

إحالة المتهمين للنيابة

من جانبها قالت مديرية أمن زوارة، إنه تم القبض على الزوج والجدة، فيما لازال البحث جاريًا عن مكان أم الطالبة التي لاذت بالفرار.

وذكرت المديرية، أن المعتقلين أنكروا ما حدث وادعوا أن ابنتهم التي تدرس بالصف الخامس بالمدرسة هي من تعرضت للخنق.

وأضافت المديرية، أن بعد استكمال كافة الإجراءات وسماع أقوال الشهود تمت إحالة أوراق المحضر والمتهمين إلى النيابة العامة للاختصاص.

وأثار الاعتداء على مديرة المدرسة، استنكارًا واستياءً من قبل طالبات وطاقم التدريس بالمدرسة، حيث أدت طالبات المدرسة وكافة العاملين والاداريين والمعلمين وقفة احتجاجية تندد بالاعتداء والوحشية التي تعرضت لها مديرة المدرسة.