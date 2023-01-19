صراع على المال.. قشوط يكشف أسباب اشتباكات الخميس بطرابلس

كشف الباحث السياسي، محمد قشوط، أسباب الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والانفجارات في منطقة قصر بن غشير، خلال مواجهات عنيفة بين ميليشيات في محيط مطار طرابلس الدولي الواقع جنوب العاصمة، صباح الخميس.

وقال قشوط، أنه ومع بدء إحدى الشركات الخاصة بأعمال صيانة داخل المطار، سارعت المجموعات المسلحة لفرض سيطرتها عليه، حيث يأتي الصراع على “العوائد والمكافآت المالية” التي قد تتحصل عليها أي مليشيا مقابل “تأمين” المرفق.

كما يمكن أن يفسر دخول “الردع” في تلك المواجهة على أنه رفض لها تشغيل مطار طرابلس، لأنه سيفقدها الكثير من النفوذ حيث تسيطر على مطار معيتيقة الذي يعد المطار الرئيسي والأول في المنطقة الغربية، ويوفر لها مورد مالي مهم سواء بمقابل “التأمين”، أو من عمليات “التهريب” غير الشرعية، وفق قشوط.

وتم رصد وقوع 5 انفجارات على الأقل منذ بدء المواجهات بين الميليشيات، تلاها دوي إطلاق النار في المنطقة، قبل أن يعود الهدوء ليخيم على المكان، فيما لم يتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة، وما إذا كان وقع ضحايا أو قتلى بصفوف المتحاربين.

واندلعت المواجهات بين “ميليشيا 111” بقيادة عبدالسلام الزوبي، التي أعادت تمركزها مؤخرا في محيط المطار، وبين “ميليشيا الردع” بقيادة عبدالرؤوف كاره، حيث حاولت الأخيرة التقدم للسيطرة على تمركزات عناصر الزوبي في المنطقة.

ودفع “اللواء 444” بقواته إلى قصر بن غشير ومحيط المطار من أجل فض الاشتباك والفصل بين الطرفين، وهو ما تمكنت فيه بالفعل، لكن الأجواء بقت مشحونة حتى الآن، مع قرب خطوط التماس بين المجموعتين المسلحتين، حيث لم تتراجع أي منهما عن مواقعهما.