الصغير: مجلس الدولة استجاب لدعوة عقيلة بعقد اجتماع للجنتي المسار الدستوري

أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير، أن مجلس الدولة رد بالاستجابة لدعوة عقيلة صالح، باجتماع لجنتي المسار الدستوري عاجلا، وأبدى استعداده للاجتماع في أقرب وقت.

وقال الصغير، في تصريحات صحفية: “ستعقد الاجتماعات بين اللجنتين خلال الأسبوع المقبل، واجتماع لجنتي المسار الدستوري ستعقد في مدينة البيضاء أو كما كانت سابقا في العاصمة المصرية القاهرة والمشاورات ما زالت جارية بخصوص المكان”.

وأضاف “أهم النقاط التي ستبدأ اللجنتان بمناقشتها هي ما تبقى من نقاط ومواد خلافية لحسمها ثم عرضها على المجلسين للتصويت، وقمنا بإبلاغ البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالأمر، وأبدت استعدادها لرعاية عودة الاجتماعات الدستورية”.