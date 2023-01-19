ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

19 January, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن الانتهاء من من تركيب عدد ( 8 ) أبراج بخط ( التميمي – العزيات ) جهد 66 ك . ف لتحل محل الأبراج المنهارة .

وقالت الشركة إن العمل متواصل حتى فك الأبراج الخشبية المؤقتة وإعادة الوضع السابق للخط لشحنه وتشغيله، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للجهد المتوسط تشرف على إجراء عمليات الصيانة وإنشاء أبراج جديدة بدل المنهارة نتيجة لسقوط عدد منها ، والعمل جاري على قدم وساق لأجل الانتهاء من أعمال الصيانة وإرجاع الخط للخدمة .