الشركسي: مشاركة قادة الميليشيات تفسد المسار العسكري

الوطن| رصد

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” تؤدي عملها بشكل ممتاز رغم كل العوائق التي تضعها الطبقة السياسية من محاولات لإعاقة عملها عبر محاولة تجييرها سياسيا كما حصل مع الدبيبة، عندما حاول فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب لصالحه.

وأضاف في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن “مشاركة قادة الميليشيات يُفسد العملية خاصة أن هدفهم فقط استدامة الانقسام والتشظي الذي يدعم بقاءهم ويضمن وجودهم”.

وتابع: “لا أعتقد أنه تم التوافق بعد على قيادة موحدة للجيش، ولكن يجب إبعاد أي شيء يعكر الوصول لتوحيد المؤسسة العسكرية”.

وشدد على أن “وجود قيادة سياسية موحدة وفاعلة ومنتخبة يساعد في تحقيق التوافق حول القيادة العسكرية، وغير ذلك يستمر التشظي الذي يسمح ببقاء الأجنبي على أرضنا”.