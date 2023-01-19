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الدّغيس: نتوقع دخول متحوّرات جديدة من فيروس كورونا إلى ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد نائب رئيس اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إبراهيم الدّغيس، أنه “مع الذّروة الشتوية، نوصي باتباع الإجراءات الاحترازية من غسل اليديْن وارتداء الكمامات للوقاية من الأمراض الفيروسية”.

وقال الدّغيس في تصريح صحفي، إن “ليبيا دولة ليست بمعزل عن دول العالم”، مردفًا “نتوقّع دخول متحوّرات جديدة من فيروس كورونا”.

وأَضاف أن “المركز يوصى بتلقّي جرعات تعزيزية من لقاح كورونا لمنع الإصابة والتخفيف من حدّة أعراض المتحوّرات الجديدة”.

وختم الدّغيس موضحًا أن “الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيـا مستقر حتى اللحظة”.

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صحيفة الساعة 24

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