أوغلو: الخلاف القائم بين تركيا وبعض الدول الأخرى بشأن ليبيا هو الانتقال من حكومة لحكومة أخرى مؤقتة

ليبيا- اعتقد السياسي التركي فراس أوغلو أن زيارة رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان مرتبطة بالأمور الأمنية الاستخباراتية ومتابعتها، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى لزيارته؛ لكنها تتميز بعد متابعة الملف بشكل عام واللقاءات التي تقوم بالنسبة للملف الليبي، خاصة زيارة وزير الخارجية التركي وارتباطه في زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، ما جعلها زيارة منفردة.

أوغلو قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن الملف الليبي بالنسبة لتركيا متابع على أعلى المستويات، سواء من وزارة الخارجية في أعلى مستوى أو الرئاسة، ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان ربما يكون جزء من هاتين المؤسستين من الناحية السياسية.

وأشار إلى أن الأمور الاستخباراتية والأمنية هذا شيء آخر إن تم الحديث عن الوجود التركي هناك والتعاون التركي الاستخباراتي العسكري بالنسبة للقيادات الأمنية في الداخل الليبي.

وتوقع أنه بعد لقاء القاهرة سيكون هناك تحرك تركي، ورغم تحسن العلاقات في الملف الليبي بين تركيا ومصر وليبيا تبقى أمور المنافسة السياسية واضحة، لافتًا إلى أنه ربما يكون هناك خلاف تركي أمريكي في بعض المسائل الأمنية في الداخل الليبي والزيارة جاءت في هذا التوقيت لاستعلام ما حصل من لقاءات وما سيكون فيها.

وأكد على أن الموضوع واضح في سياسة الدعم التركي للحكومة الليبية وسياسة الدعم لمسألة الوصول للانتخابات العامة وليس لحلول مؤقتة، وهذا الخلاف القائم بين تركيا وبعض الدول الأخرى الانتقال من حكومة لحكومة أخرى مؤقتة، بحسب تعبيره.

وعن حديثه عن وجود خلافات أمنية بين الجانب التركي والأمريكي فيما يتعلق بالوضع الليبي أوضح قائلًا: “هناك عدة أمور مرتبطة سواء في ليبيا أو تركيا إن أردنا أن نأخذ الشق الليبي هي رسالة للضغط على تركيا في بعض الأمور أو تقليص التعاون والتواجد التركي في ليبيا، وبعض القضايا الأخرى في مسألة التعاون المصري الأمريكي، داخل الملف الليبي وخلافات متعددة، وهناك خلاف بشكل عام قائم في المتوسط بحد ذاته. في الفترة الأخيرة، لاحظنا ميولًا أمريكيًا فرنسيًا، وهذا سيصب كما أظن في الملف الليبي نفسه”.

وشدد على أن تركيا تريد أن يكون لها ذلك النفوذ في ليبيا تجاه إفريقيا في الجنوب، وهذا الخلاف الأمريكي الروسي التركي لأن تركيا في الفترة الأخيرة لم ترسل رسائل جدية في رفضها للتواجد الروسي في ليبيا، متسائلًا عما إذا كان ذلك رسالة للولايات المتحدة الأمريكية.

Shares

The post أوغلو: الخلاف القائم بين تركيا وبعض الدول الأخرى بشأن ليبيا هو الانتقال من حكومة لحكومة أخرى مؤقتة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية