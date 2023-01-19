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طائرة أمريكية تراقب السواحل الليبية لليوم الرابع على التوالي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عاجل| أفاد موقع ” إيتاميل رادار” باستمرار طائرة أمريكية لليوم الرابع على التوالي بأداء مهمة مراقبة السواحل الليبية؛ بعد إيقاف تشغيل جهاز الارسال والاستقبال بمجرد وصولها المناطق الليبية. #الوطن #ليبيا

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ليبيا مباشر

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