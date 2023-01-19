طائرة أمريكية تراقب السواحل الليبية لليوم الرابع على التوالي

#عاجل| أفاد موقع ” إيتاميل رادار” باستمرار طائرة أمريكية لليوم الرابع على التوالي بأداء مهمة مراقبة السواحل الليبية؛ بعد إيقاف تشغيل جهاز الارسال والاستقبال بمجرد وصولها المناطق الليبية. #الوطن #ليبيا
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
أوغلو: الخلاف القائم بين تركيا وبعض الدول الأخرى بشأن ليبيا هو الانتقال من حكومة لحكومة أخرى مؤقتة
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
حفتر يبحث مع دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين أهمية توحيد الجيش
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
الدّغيس: نتوقع دخول متحوّرات جديدة من فيروس كورونا إلى ليبيا
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
الدغاري: مبادرة مرشحي الرئاسة فرصة لإخراج البلاد من المأزق
تم النشر منذُ 27 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
أضف تعليقـك