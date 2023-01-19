دبيبة يؤكد أهمية تطوير التعاون بين ليبيا ومالطا في كل القطاعات الحكومية

استقبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة صباح اليوم الخميس، وزير الدفاع والأمن الوطني المالطي والإصلاحات والمساواة “بايرون كاميليري”، ورئيس المخابرات العامة ومدير شؤون الرئاسة المالطية وقائد القوات المسلحة.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة على صفحتها بـ”فيسبوك”، حيث حضر اللقاء رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومدير مكتب وزير الدفاع ومدير الشؤون الخاصة لمجلس الوزراء.

وتم خلال اللقاء مناقشة نتائج اجتماعات الوفد المالطي مع وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة، واعتماد كافة مخرجات هذه الاجتماعات.

بدوره أكد دبيبة أهمية تطوير التعاون مع مالطا في كل القطاعات الحكومية، وتعجيل افتتاح قنصلية عامة لها بـ بنغازي، وفتح المجال الجوي بين مطار بنينا ومطار فاليتا بعد فتحه بطرابلس ومصراتة.