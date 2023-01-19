حملة مقاطعة.. البيضاء تشهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء

العنوان-البيضاء

شهدت مدينة البيضاء شرقي البلاد، مع بداية العام الجديد، ارتفاعا غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء، سواء لحوم الأغنام أو الابقار، دون معرفة الأسباب الحقيقة وراء هذا الارتفاع التاريخي الذى وصل إلى 55 دينار للكيلو الواحد.

وأبدى سكان المدينة استغرابهم من هذا الارتفاع غير المسبوق، مقارنة بالعام الماضي حيث كانت الاسعار تتراوح ما بين 40 إلى 43 دينار للكيلو،

وفى السياق، أطلق نشطاء من سكان مدينة البيضاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “هاشتاغ” لمقاطعة اللحوم الحمراء بجميع أنواعها، داعيين كافة سكان المدينة لعدم شراء اللحوم، وأكد المشاركون في حملة المقاطعة أن هدفهم ردع التجار المحتكرين بعد ارتفاع أسعار اللحوم لمستويات غير معهودة.

وقال بعض القصابين داخل مدينة البيضاء، بأنهم غير مسؤولين عن هذا الارتفاع، معللين السبب بأن التجار قالوا لهم أن السبب الرئيس هو إلى ارتفاع أسعار الأعلاف لمستويات كبيرة.

من جانبه قال مراقب اقتصاد البيضاء، أحمد اسحيب، بأنه قام بعدة اجتماعات في الفترة الماضية، مع مربي الأغنام، والقصابين، لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم، بحضور الأجهزة المختصة بالمدينة، ذلك للحد من ازدياد أسعارها في الفترة القادمة.

وأكد اسحيب بأن مربو الأغنام بمدينة البيضاء والجبل الأخضر، يشتكون من ارتفاع سعر الأعلاف، وكذلك الأدوية والمحصنات التي تعطى للأغنام، كذلك عدم تلقيهم أي دعم من الدولة منذ سنوات.

وطالب مراقب اقتصاد مدينة البيضاء الحكومة بتوفير الأعلاف لمربي الأغنام، وبالسعر المدعوم وبشكل عاجل، محذراً من موجة ارتفاع أخرى لأسعار اللحوم، كما طالب اسحيب سكان المدينة لمقاطعة شراء اللحوم الحمراء، حتي ترجع الأسعار لسابق عهدها.

ونشر عدد من سكان مدينة البيضاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لموائد طعامهم وهي خالية من اللحوم، في تأكيد منهم على الاستمرار في المقاطعة.