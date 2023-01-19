السريري: ننتظر تحديد زمان ومكان اجتماع اللجنة الدستورية

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قال عضو لجنة المسار الدستوري في مجلس الدولة، فتح الله السريري، أنه ليس لديهم “مانع لاستئناف الجلوس مع لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب”، لافتًا إلى أنهم ينتظرون “تحديد الزمان والمكان”.

وقال السريري، في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب غير قادر على إجراء القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والانتخابات دون موافقة مجلس الدولة وهذه المسألة تسقط صفة أنه جسم استشاري”.

وختم موضحًا أن “دعوة لجنة المسار الدستوري للنواب بالاجتماع تسقط كلام عقيلة صالح وما حصل في جلسة النواب الأخيرة”.