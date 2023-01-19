المقريف يبحث مع برنامج الغِذاء العالمي مستجدّات التّغذية لِلطلاب في كافّة المؤسسات التّعليمية

ناقش وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة المنتهية موسى المقريف مع نائب مُدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في ليبيا ياسو يوكي ميساوا مذكِّرة التّفاهم حول مشروع التغذية المدرسية التي تم توقعيها بين الوزارة والبرنامج في أغسطس الماضي.

المقريف نوه بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم إلى أن التّغذية المدرسية لِلطلاب في كافّة المؤسسات التّعليمية يحظى باهتمام بالغ باعتباره مَشروع حقيقي ووطني، معزِّزًا حديثه باللجنة المُشكّلة بالخصوص وما تضمه من أصحاب الخِبرة، مؤكِّدًا أهمية إقامة ورش عَمل في كافّة مُراقبات التّربية والتّعليم للتّعريف بالمشروع.

مِنْ جانبه، أكّد مُدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في ليبيا أهمية تبنِّي مشروع التّغذية المدرسية من قِبل الدولة الليبية، معبِّرًا عن اِمتنانه للوزارة فيما تقوم به من جُهود لإنجاح المشروع الذي يُعد ذا أهمِّية، كونه يعزز الاِقتصاد المحلي من حيث إشراك ذَوِي المصلحة، من أصحاب المشاريع، فضلًا عن دوره في تحسين ثقافة التّغذية المدرسية الصحية لدى الطلاب لِخلق أمن غذائي مُستدام.