وزارة التعليم: رفع دعوى جنائية ضد أولياء الأمور الذين يعتدون على المعلمين

توعدت وزارة التعليم برفع دعاوى جنائية أمام النيابة العامة ضد أولياء أمور الطلاب الذين يعتدوا على المعلمين.

وقال مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التعليم سمية راشد في تعميم موجه إلى أولياء أمور الطلاب بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة إن الاعتداء على المعلمين بالقول أو التهديد أو الحط من كرامتهم أثناء أداء مهامهم المكلفين بها سواء أثناء الدوام الرسمي أو خارجه يوقعهم تحت طائلة القانون وفقا لنصوص المواد رقم 245، 246، 247، 248 من قانون العقوبات.

وأشار راشد إلى أن من يخالف سوف ترفع عليه الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة وفقا للقانون.