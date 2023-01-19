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المشاي: لا بد من مراعاة المناطق ذات الحرارة المنخفضة في توزيع الكهرباء

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- تدارس رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي مع مديري إدارات التوزيع في كافة مناطق البلاد وضع الشبكة التوزيعية للطاقة الكهربائية.

بيان صحفي صدر عن الشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أوضح أن المشاي وجه بتوفير كامل الاحتياجات لإدارات التوزيع.

ونقل البيان عن المشاي تشديده على وضع آلية توزيع التيار الكهربائي على المناطق البعيدة التي تشهد الذروة الشتوية وانخفاض في درجات الحرارة.

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صحيفة المرصد الليبية

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