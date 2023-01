تعاون ليبي جزائري في مجال الطاقة، و “سولنغاز” تعلن استعدادها مد ليبيا بالكهرباء عبر تونس

مجالات عدة تربط بين ليبيا والجزائر من مجالات الطاقة إلى جانب تصدير الكهرباء و صيانة محطات وشبكاته الكهرباء وصولا إلى تصنيع قطع الغيار وتدريب العاملين، وعلى إثر ذلك تبحث الجزائر منذ عامين عن تطوير العمل مع ليبيا لمدها بالكهرباء.

بحاجة إلى تمويل

قال المدير العام لشركة “سونلغاز” الجزائرية “مراد عجال”، إن تصدير الكهرباء إلى ليبيا مباشرة يحتاج إلى مصادر تمويلية للمشروع.

وأضاف عجال وفي تصريحات لـ “الجريدة الإلكترونية الجزائرية” أن المحادثات بهذا الخصوص متواصلة مع الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، طارحا خيار نقلها عبر تونس إلا أنها لن تكون كمية كبيرة على حد قوله.

200 ميغا وات لليبيا عبر تونس

وكانت الشركة الجزائرية قد وافقت على تلبية احتياجات ليبيا من الكهرباء عام 2021، بتصدير الكهرباء عبر شبكة الكهرباء التونسية، بما يصل إلى 200 ميغاوات.

وسبق للشركة أن حولت في يوليو 2021، 8 توربينات لبناء محطة لتوليد الكهرباء في طرابلس، بقدرة إنتاجية تصل إلى 160ميغاوات

وكان مدير ” سولنغاز” قد كشف أن مشروع الربط الكهربائي مع ليبيا سوف يستكمل في غضون ثلاث سنوات، مشيرًا إلى وجود 30 تقنيا بطرابلس يعملون على حل أزمة الانقطاعات الكهربائية.

وفد جزائري إلى ليبيا

وشهد يوليو من العام 2021 وصول فريق جزائري إلى طرابلس لاستلام زمام أمور دعم الشبكة الكهربائية، نوقش خلاله الترتيبات اللازمة لتركيب وحدات إنتاج مجرورة بمدينة طرابلس لدعم الشبكة الكهربائية وصيانة بعض وحدات التوليد وخطوط النقل ومناقشة الربط الليبي الجزائري

وسبق أن أشرف فريق خبراء تابع لشركة الكهرباء الوطنية في الجزائر على صيانة وحدتين بالمشروع الاستعجالي في محطة كهرباء الخمس، في مهمة استغرقت قرابة شهرين خلال أكتوبر ونوفمبر 2020.

المصدر: الشركة العامة للكهرباء + شركة سولنغاز الجزائرية

