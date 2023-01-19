ليبيا.. “المشري” يبحث مع وفداً من نقابة المحامين سبل التوافق بين مجلسي النواب والدولة

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، اليوم الخميس، رفقة أعضاء المجلس عادل كرموس، وأمينة المحجوب، وشعبان أبو ستة، وفداً من النقابة العامة لمحامي ليبيا، بمقر المجلس في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الاستشاري إن الحضور ناقشوا سبل تقريب وجهات النظر وزيادة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لحل الأزمة السياسية والوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت.

وعبر رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، عن دعمه لأي جهود تفضي إلى مزيد من التوافق بين المجلسين لتحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد.

وفي ختام اللقاء، قدم الوفد للمشري، مضابط جلسات البرلمان الليبي في عهد المملكة الليبية.

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