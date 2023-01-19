مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للتعدين و سي ان سي للهندسة الدولية الصينية

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وقعت المؤسسة الوطنية للتعدين مذكرة تفاهم مع شركة سي ان سي للهندسة الدولية المحدودة الصينية في مدينة بنغازي

كان ذلك بحضور وزير الصناعةوالمعادن بالحكومة المنتهية الولاية محمد عبدالقادر السعيدي ، و مدير عام الموسسسة محمد عصر

فيما اتفق الطرفان على اعتبار الشركة الصينية مستثمر ومطور ومساند للخدمات الاستشارية و التمويلية في قطاع التعدين والمناجم في ليبيا ، وأن تكون شريكا محتملا بطريق الإدارة أو التشغيل او المساهمة في بعض المشروعات بمناطق الخامات والمحاجر

و نصت المذكرة على الاستفادة من خبرة شركة سي ان سي في توظيف الخامات المحلية ورأس المال البشري الليبي وربط الأسواق والمصادر والمنتجات الليبية بالأسواق العالمية.

وأكدت المذكرة على أهمية نقل التجارب الناجحة وتوطين التقنيات الحديثة في مجالات التعدين والتنقيب إضافة لبرامج التنمية الاجتماعية والتأهيل ورفع الكفاءة.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للتعدين تعهدت بموجب الاتفاق على توفير بيئة مناسبة للشركة الصينية من ناحية تقديم البيانات والمعلومات الأساسية والدراسات كافة حول المشاريع المرتقبة و متابعة كافة الإجراءات بإلإضافة إلى الأذونات والتراخيص دون الاخلال بالتشريعات المحلية.

وعلى هامش مراسم التوقيع تم تكريم وزير الصناعة والمعادن بالحكومة المنتهية الولاية محمد عبدالقادر السعيدي على مجهوداته في الدفع بقطاع التعدين وعودة المؤسسة الوطنية للتعدين إلى سابق نشاطها.