الدبيبة يستقبل وفداً مالطياً يضم رئيس المخابرات ووزير الدفاع

استقبل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة؛ وزير الدفاع والأمن الوطني المالطي والإصلاحات والمساواة بايرون كاميليري، ورئيس المخابرات العامة ومدير شؤون الرئاسة المالطية وقائد القوات المسلحة.

وأوضح حساب حكومتنا، في بيان على فيسبوك، أن الاجتماع شارك فيه رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومدير مكتب وزير الدفاع ومدير الشؤون الخاصة لمجلس الوزراء.

وتم خلال اللقاء “مناقشة نتائج اجتماعات الوفد المالطي مع وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة، واعتماد كافة مخرجات هذه الاجتماعات”.

وختم البيان، موضحًا أن الدبيبة “أكد على أهمية تطوير التعاون مع مالطا في كل القطاعات الحكومية، وتعجيل افتتاح قنصلية عامة لها ببنغازي، وفتح المجال الجوي بين مطار بنينا ومطار فاليتا بعد فتحه بطرابلس ومصراتة”.