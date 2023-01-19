وزارة الداخلية تبحث تأمين مؤتمر وزراء الخارجية العرب

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس تأمين مؤتمر وزراء الخارجية العرب.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين مع مدراء إدارات ومندوبين عن الوزارات المعنية وكافة المكونات الأمنية المعنية باستقبال وتأمين مؤتمر وزراء الخارجية العرب المزمع إقامته خلال اليومين القادمين بالعاصمة طرابلس.

وتناول الاجتماع الترتيبات الأمنية وخطة التأمين والحماية وكل ما يتعلق بالتحضيرات والاستعدادات، كما تم تشكيل غرفة أمنية تعمل على تسهيل آليات التنسيق والتواصل لإنجاح عملية التأمين.