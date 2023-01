الشهيبي: اقتسام السلطة التشريعية سيزيد من شكوى الجنوب من التهميش

ليبيا – قال رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي إن الحديث عن تقسيم غرفتي السلطة التشريعية سوف يزيد من تأزيم المشهد، مستبعدًا التوافق على الوثيقة الدستورية، أو الاتجاه نحو إجراء الانتخابات.

الشهيبي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أنه إذا تم اقتسام السلطة التشريعية، فإن ذلك سيزيد من شكوى الجنوب الليبي من التهميش، كما سيعترض سكان شرق البلاد على تمتع طرابلس بالسلطة التنفيذية وغرفة تشريع، معتبرًا أن ليبيا ليست في حاجة إلى مجلس شيوخ وفي حالة الموافقة عليه، فالمتعارف عليه أن تكون الغرفتان في مدينة واحدة، وعكس ذلك لن يكون سوى عرقلة مسبقة لعمل تلك السلطة.

وتوقع الشهيبي أن تدور ليبيا في حلقات مفرغة؛ مجلس الشيوخ سيحاول إعاقة قرارات رئيس البلاد، ولا يستطيع الأخير تنفيذ قراراته فيحيلها لمجلس النواب، ويقوم الأخير بالتشاور وربما الخلاف مع الشيوخ حولها، ثم تشكل الوفود للسفر والتفاوض، ويتبدد الوقت.

