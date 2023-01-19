ليبيا.. إطلاق منصة رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات

أطلقت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، منصة رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات.

وجاء ذلك خلال فعالية اليوم الخميس، حضرها رئيس مجلس المفوضية عماد السائح.

وحسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني، تعد المنصة أحد أهم مشاريع خطة الوحدة العام الجاري.

وأشارت عضوة مجلس المفوضية رباب حلب إلى تنفيذ المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ستسهم المنصة في رصد حالات العنف ضد المرأة خلال الانتخابات.

وأوضحت أن المنصة تستخدم في عدة دول، منها تونس ولبنان وبيرو؛ لتعزيز نزاهة الانتخابات ومحاربة الأخبار الزائفة والمضللة وخطاب الكراهية، ورصد المخالفات الانتخابية، لأنها تستخدم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتجميع وتحليل عدد ضخم من البيانات.