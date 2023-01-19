رئيس المجلس الأعلى للقضاء يطلع على سير العمل في مقر فرع المحاماة العامة طرابلس

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عقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح محمد مصغر في مقر فرع المحاماة العامة طرابلس ,وتناول الاجتماع طبيعة عمل الفرع والاحتياجات التي يمكن للمجلس الأعلى القوي إجتماع للقضاء أن يقوم بتوفيرها، اضافة الى استعراض المواضيع المتعلقة بعمل الفرع مع الجهات التي تتبعه وحلحلة بعض العوائق والمختنقات التي تواجهه.

جاء ذلك خلال زيارة اجراها القوي صباح اليوم للوقوف على سير عمل الجهات والمرافق القضائية والاطلاع عن كثب على الصعاب وتذليلها وتقديم ما يلزم من خدمات حتى تتمكن من تنفيذ مهامهما المنوطة بها.

كم اطلع المستشار القوي على مرافق الفرع والتقى بالأعضاء والموظفين و على سير العمل فيما يتعلق بالدعاوى والتقاضي والإجراءات التي ينفذها فرع المحاماة العامة طرابلس.