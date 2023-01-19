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مدير سونلغاز الجزائرية: نبحث إنشاء شبكة كهرباء مباشرة مع ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير عام شركة سونلغاز الجزائرية مراد عجال، إن المحادثات مع مسؤولي شركة الكهرباء في ليبيا تتمحور حول مشروع إنشاء شبكة كهرباء مباشرة مع ليبيا.

أضاف في تصريحات صحفية “يجب على الطرفيْن إيجاد مصادر تمويل من أجلها، كما أنّ إنجاز المشروع يتطلب وقتا. و نبحث مع شركة الكهرباء في ليبيا تصدير الكهرباء، والكميات المصدّرة لن تكون كبيرة في حال ما إذا قامت سونلغاز بنقلها عبر تونس.”

– مستعدون لتقديم خدماتنا للجانب الليبي في مختلف مجالات الطاقة، على رأسها مسألة تصدير الكهرباء، إضافة إلى صيانة المحطات وشبكات الكهرباء وتشغيلها، وصيانة المعدات وتصنيع قطع الغيار، وتدريب العاملين.

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صحيفة الساعة 24

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