شركة الكهرباء: وصول قطع غيار لمحطتي شمال بنغازي والخمس الغازية

وصلت عبر مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري سبع شاحنات، محملة بعدد 34 طرد من قطع الغيار والمعدات.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن شاحنتين محملتين بقطع الغيار مخصصتين لمحطة شمال بنغازي وخمس شحنات لمحطة كهرباء الخمس الغازية وذلك لإستكمال أعمال العمرات الجسيمة للوحدات الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس والثانية والخامسة بمحطة كهرباء شمال بنعازي للدورة المزدوجة حيث تم نقل أغلب المواد الخاصة بمحطة كهرباء شمال بنغازي .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن وصول المعدات يأتي في إطار جهود دعم الشبكة الكهربائية واستقرارها .