إطلاق منصة رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات

العنوان-طرابلس

أطلقت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، منصة رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات، في فعالية بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السائح، و تعد المنصة أحد أهم مشاريع خطة الوحدة العام الجاري.

وبحسب بيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أشارت عضوة مجلس المفوضيةّ، رباب حلب، إلى تنفيذ المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ستسهم المنصة في رصد حالات العنف ضد المرأة خلال الانتخابات.

وأوضحت حلب أن المنصة تستخدم في عدة دول، منها تونس ولبنان وبيرو؛ لتعزيز نزاهة الانتخابات ومحاربة الأخبار الزائفة والمضللة وخطاب الكراهية، ورصد المخالفات الانتخابية، لأنها تستخدم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتجميع وتحليل عدد ضخم من البيانات.

وأكدت رئيس وحدة الرصد الإعلامي ومشرف المنصة، هبة أبوشحمة، بأن الخطوة التي ستلي إطلاق المنصة هي حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالمنصة، ومن ثم إطلاق المنصة بشكل رسمي ونشر تقارير العنف المرصودة عبر وسائل الإعلام المختلفة.