الشيباني: مجلس النواب يقود المصالحة الوطنية الحقيقية ولن يقصي أي طرف

ليبيا – علق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على ما تشهده البلاد بشأن القاعدة الدستورية.

الشيباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كل هذا اللغط واللف والدوران حتى أصبحنا في دوامة. قاعدة دستورية ما قاعدة دستورية، وتعديل دستوري ثالث عشر، استفتاء على ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، التوافق بين مجلس النواب والدولة وعدم التوافق، لقاءات في القاهرة بين شيوخ النجع لا يتمخض عنها شيء، الحاج باتيلي يصرح ويهدد بالبحث عن بدائل، السفراء يتحدثون كثيرًا ولايقولون شيئًا”.

وتابع: “الرئاسي يريد أن يتعلم الحجامة في رؤوس اليتامى.. ألم نكن قاب قوسين أو أدنى من إجراء الانتخابات، وأصدر مجلس النواب القوانين المنظمة لذلك بدون قاعدة دستورية واستلم الناخبين بطاقاتهم وسكتت المعارضة الداخلية لترشح العسكريين وسيف الإسلام وخيم عليهم سكون المقابر، بعدها قالوا الأميركان والإنجليز سرًا بكل خبث فيتو على سيف الإسلام، إلا سيف الإسلام”.

وأردف: “فجأة رفضت المفوضية إعلان قوائم المترشحين للرئاسة وقالوا توجد قوة قاهرة تمنع إجراء الانتخابات، هل اختفت القوة القاهرة؟ وعلى من يقع اللوم يا ترى؟”.

وأكد على أن مجلس النواب يقود المصالحة الوطنية الحقيقية ولن يقصي أي طرف والشعب هو السيد، بحسب قوله.

