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مستشار الأمن القومي الليبي يواصل استقباله لضيوف مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني الذي ينظمه المجلس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 19 يناير 2023 (وال) – استقبل مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف صباح اليوم الخميس بمكتبه في فرع ديوان مجلس الأمن القومي في مدينة بنغازي، المدير العام للهيئة الوطنية السورية الحكومية لخدمات شبكة الأنترنت الدكتور وسيم الجندي، ورئيس الجمعية التونسية لوقاية الطفولة والشباب من مخاطر المعلوماتية عضو منظمة اليونيسف، واللذان يشاركان في المؤتمر الدولي للأمن السيبراني الذي ينظمه مجلس الأمن القومي.

وناقش اللقاء أهمية المؤتمر الذي يرأسه مستشار الأمن القومي ويعقد في الفترة من الـ 21 وحتى الـ 23 من شهر ين اير الجاري، بفندق تيبستي في مدينة بنغازي.( وال –بنغازي)

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وكالة الانباء الليبية وال

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