بعد بلدية الخمس.. الإعلان عن القوائم المبدئية لانتخابات المجالس المحلية في 3 بلديات

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية نشر القوائم المبدئية للمترشحين لانتخابات المجلس البلدي لبلديات بني وليد و تنيناي – المردوم.

اللجنة وفي منشور عبر صفحتها الخميس قالت إن 21 قائمة تقدمت بها بلدية بني وليد بلغ فيها عدد المترشحين 249 مترشحا بينهم 45 امرأة.

وعن بلدية تنيناي تقدمت قائمتان بمجموع 27 مترشحا بينهم 4 نساء من إجمالي القوائم.

أما بلدية المردوم فبلغ عدد المترشحين 20 بينهم 4 نساء من بين إجمالي القائمتين المترشحتين.

وحثت اللجنة المترشحين بالقوائم -وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة -على ضرورة التقيد بالأحكام واللوائح التنظيمية المنظمة للعملية الانتخابية ومنع أي نشاط يتعلق بالدعاية أو الحملة الانتخابية إلا بعد الإعلان الرسمي عنها والتصديق عليها من اللجنة المركزية.

المصدر: اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية

