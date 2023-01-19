شركة الكهرباء الليبية تستورد قطع غيار لاستكمال العمرات الجسيمة بمحطتي الخمس وبنغازي

أعلنت شركة الكهرباء الليبية، اليوم الخميس، عن استيراد قطع غيار ومعدات لاستكمال أعمال العمرات الجسيمة بمحطتي الخمس وبنغازي.

وقالت الشركة في بيان إنه وصل عبر مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري سبع شحنات ، محملة ( 34 ) طرد من قطع غيار ومعدات منها شحنتان لمحطة شمال بنغازي وخمس شحنات لمحطة كهرباء الخمس الغازية.

وأضافت أن ذلك لاستكمال أعمال العمرات الجسيمة للوحدات الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس والثانية والخامسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي للدورة المزدوجة، حيث تم نقل أغلب هذه المواد الخاصة بمحطة كهرباء شمال بنغازي.

وأشارت إلى أن تلك العمليات تأتي في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لدعم الشبكة الكهربائية واستقرارها.

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