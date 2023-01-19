السفارة الأمريكية تشيد بشباب بنغازي الحاصلين على منح ممولة من الولايات المتحدة

الوطن| رصد

أعرب القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ليزلي أوردمان، عن إعجابه بالمساهمة الفاعلة للحاصلين على المنح التي تمولها الولايات المتحدة و خريجي برامج التبادل الثقافي الذين يصنعون الفارق في مجتمعاتهم المحلية وعلى الصعيد الوطني كل يوم.

وأضاف عقب لقائه مجموعة من الشباب النشطاء في بنغازي، “منحني لقائي بهؤلاء الليبيين النشيطين ثقة كبيرة في مستقبل ليبيا، وبالإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية عندما يعمل الجميع معاً لتحقيق أهداف مشتركة وذات نفع”.