مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للتعدين وسي ان سي للهندسة الدولية الصينية

وقعت المؤسسة الوطنية للتعدين مذكرة تفاهم مع شركة سي ان سي للهندسة الدولية المحدودة الصينية في مدينة بنغازي، بحضور وزير الصناعة والمعادن بالحكومة المنتهية الولاية محمد عبدالقادر السعيدي ، و مدير عام الموسسسة محمد عصر.

واتفق الطرفان على اعتبار الشركة الصينية مستثمر ومطور ومساند للخدمات الاستشارية و التمويلية في قطاع التعدين والمناجم في ليبيا ، وأن تكون شريكا محتملا بطريق الإدارة أو التشغيل او المساهمة في بعض المشروعات بمناطق الخامات والمحاجر.

ونصت المذكرة على الاستفادة من خبرة شركة سي ان سي في توظيف الخامات المحلية ورأس المال البشري الليبي وربط الأسواق والمصادر والمنتجات الليبية بالأسواق العالمية.

وأكدت المذكرة على أهمية نقل التجارب الناجحة وتوطين التقنيات الحديثة في مجالات التعدين والتنقيب إضافة لبرامج التنمية الاجتماعية والتأهيل ورفع الكفاءة.