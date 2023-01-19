دبلوماسي أمريكي: يمكن الوصول لنتائج إيجابية عندما يعمل الجميع معا

أكد القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا “ليزلي أوردمان” أنه بالإمكان الوصول الى نتائج إيجابية في ليبيا عندما يعمل الجميع معا لتحقيق أهداف مشتركة وذات نفع.

وبينت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في سلسلة تغريدات للسفارة بموقع “تويتر” أن الدبلوماسي الأمريكي تحدث عن لقائه بشباب ليبي نشط في بنغازي قائلا “لقد أعجبت بالمساهمة الفاعلة للحاصلين على المنح التي تمولها الولايات المتحدة وخريجي برامج التبادل الثقافي الذين يصنعون الفارق في مجتمعاتهم المحلية وعلى الصعيد الوطني كل يوم”.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي “منحني لقائي بهؤلاء الليبيين النشيطين ثقة كبيرة في مستقبل ليبيا” وتابع “بالإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية عندما يعمل الجميع معا لتحقيق أهداف مشتركة وذات نفع.”