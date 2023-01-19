وزارة التربية والتعليم تحذر من الاعتداء على المعلمين

العنوان-طرابلس

حذرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة، اليوم الخميس، من الاعتداء على المعلمين بالقول أو التهديد أو الحط من كرامتهم، خلال أداء مهامهم المكلفين بها في الدوام الرسمي أو خارجه.

جاء ذلك في بيان وقعته مديرة مكتب المتابعة وتقييم الأداء، سمية راشد، موجه إلى أولياء أمور الطلاب بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة.

وأشارت الوزارة إلى أن المخالفين سيقعون تحت طائلة القانون وفقا لنصوص المواد رقم 245 و246 و247 و248 من قانون العقوبات، وسترفع بحقهم دعاوى جنائية أمام النيابة العامة.

وقالت الوزارة أنها رصدت شكاوى مديري مدارس ومعلمين، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تزايد حالات الاعتداء على المعلمين والعاملين والطلاب بالمؤسسات التعليمية المختلفة.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، تضامنه مع المعلمة بمراقبة التربية والتعليم زوارة التي تعرضت إلى اعتداء وتعنيف من أولياء أمور خلال الأيام الماضية.

وكانت قد تعرضت مديرة مدرسة في زوارة للضرب المبرح أمام الطلبة على يد والدة وجدة طالبة تدرس بالصف الخامس الابتدائي، بحجة تعرض ابنتها للضرب من قبل الاختصاصية الاجتماعية، وفق ما أفادت به مديرة المدرسة في بيان مصور.