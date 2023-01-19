المنفي يستلم مهامه عميدا لكلية الإعلام بجامعة بنغازي خلفا للغزالي

بنغازي 19 يناير 2023 (وال) استلم الدكتور محمد سالم المنفي صباح اليوم الخميس مهامه عميدا لكلية الإعلام بجامعة بنغازي، خلفا للدكتور أبوبكر الغزالي، وذلك تنفيذا لقرار وزير التعليم العالي / المكلف بالحكومة الليبية.

وأصدر وزير الشباب بالحكومة الليبية الأستاذ المهدي شعيب السعيطي المكلف بتسيير مهام وزير التعليم العالي القرار رقم (2) لسنة 2023 ميلادي، والقاضي بتكليف المنفي عميدا للكلية التي أسسها في العام الدراسي 2009 – 2010 ميلادي، بعد أن كانت قسما بكلية الآداب.

ورشح الدكتور عزالدين الدرسي رئيس جامعة بنغازي المنفي لعمادة الكلية، خاصة وأن الفترة القانونية للغزالي وسبع عمداء كلية آخرين قد انتهت.

والمنفي أستاذ الصحافة بجامعة بنغازي لديه العديد من المؤلفات العلمية وشغل عديد المناصب الإعلامية داخل الجامعة وخارجها.(وال – بنغازي)

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