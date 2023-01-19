شركة الخليج العربي تناقش مع مؤسسة النفط الليبية وضع حقولها الهامشية على الإنتاج

عقدت شركة الخليج العربي للنفط اجتماع اليوم الخميس، مع فريق من مختصي مؤسسة النفط الليبية، بحضور كلا مدير إدارة المكامن المكلف، أحمد العرفي، ومدير فريق تطوير الحقول المكتشفة، طارق البكوش، ومدير إدارة الجيوفيزياء، صالح قاسم، والمراقبين والمنسقين من إدارة المكامن والجيوفيزياء والجيولوجيا والإنتاج.

وقال شركة الخليج العربي في بيان إن الاجتماع تناول مناقشة وضع الحقول الهامشية Margined Oil Field التابعة لشركة الخليج العربي للنفط، ودراسة وضع الخطط لتطويرها ووضعها على الإنتاج.

وأضافت الشركة في البيان، أن فريق مؤسسة النفط الليبية استمع إلى كافة الاستفسارات والملاحظات حول تلك الحقول لتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي من شأنها عرقلة إدخال هذه الحقول على الإنتاج.

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