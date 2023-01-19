رئيس الحكومة يجتمع باللجنة المكلفة بالتواصل مع مصرف ليبيا المركزي

اجتمع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، باللجنة الحكومية المشكلة بقرار مجلس الوزراء، و التي يرأسها نائب رئيس الوزراء علي القطراني ،وعضوية كلا من نائبي رئيس الوزراء خالد الأسطى، وسالم الزادمة، ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد ووزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة, ووزير الشؤون الإجتماعية المبروك غيث، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، لغرض التواصل مع مصرف ليبيا المركزي ومناقشة اجراءات الميزانية العامة لسنة 2023.