الحامي: مجلس الدولة مستعد للاجتماع مع “النواب” في أقرب وقت

أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري “نعيمة الحامي” استجابة مجلسها لدعوة “مجلس النواب” للنقاش.

وقالت الحامي في تصريح صحفي اليوم الخميس إن لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة مستعدة للاجتماع في أقرب وقت مع نظيرتها بمجلس النواب لاستكمال المشاورات حول المسار الدستوري، وحلّ النقاط الخلافية فيها وعرضها على المجلسيْن للتصويت عليها.

وجاء ذلك استجابة لدعوة عضو مجلس النواب الهادي الصغير أمس الأربعاء أعضاء لجنتي المسار الدستوري بالنواب والدولة لاستئناف مشاوراتهما.

وقال الصغير في بيان إنه كُلّف من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالدعوة لإعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة وفق توافقات رئيسي المجلسين في القاهرة.

وحثّ الصغير، أعضاء لجنة مجلس النواب وأعضاء لجنة مجلس الدولة على تحديد الزمان والمكان لاستئناف مشاورات المسار الدستوري من أجل تجسيد “التوافقات بين المجلسين” بصيغة نهائية وإعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة.