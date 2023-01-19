ليبيا أقل الدول العربية أمانا

احتلت ليبيا المرتبة الثانية عربيا، والتاسعة إفريقيا والأولى في بلدان شمال إفريقيا، ضمن البلدان الأقل أمانا والأكثر جريمة، وذلك طبقا لمؤشر الجريمة الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية “نوميو”(Numbeo) والتي شملت إحصاءاتها 142 دولة.

وتهتم “نامبيو” بتقييم درجة الأمان في دول العالم، وتصدر تقاريرها سنويا منذ عام 2009، اعتمادا على رصد معدلات الجريمة وفقا لقوانين كل دولة.

أما مغاربيا فقد جاءت الجزائر في المرتبة الثانية بعد ليبيا ثم المغرب وأخيرا تونس، من حيث معدلات الجرائم وقلة الأمان

فيما تصدرت دولة قطر قائمة أكثر دول العالم أمانا للسنة الخامسة على التوالي.

ويمكن الإطلاع على تصنيف كافة الدول وفق هذا المؤشر في هذا الرابط