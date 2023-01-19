للاستثمار في قطاع التعدين والمناجم.. توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة الليبية وشركة صينية

العنوان-سرت

أعلنت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، أن المؤسسة الوطنية للتعدين التابعة لها وقعت اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة “سي إن سي” للهندسة الدولية المحدودة الصينية بحضور وزير الصناعة والمعادن امحمد عبدالقادر السعيدي، ومدير عام المؤسسة محمد عصر.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة أن الطرفين اتفقا على اعتبار الشركة الصينية مستثمرا ومطورا ومساندا للخدمات الاستشارية والتمويلية في قطاع التعدين والمناجم في ليبيا، وأن تكون شريكا محتملا بطريق الإدارة أو التشغيل أو المساهمة في بعض المشروعات بمناطق الخامات والمحاجر.

وبحسب بيان الحكومة تنص مذكرة التفاهم على الاستفادة من خبرة شركة “سي إن سي” في توظيف الخامات المحلية ورأس المال البشري الليبي وربط الأسواق والمصادر والمنتجات الليبية بالأسواق العالمية، كما تؤكد على أهمية نقل التجارب الناجحة وتوطين التقنيات الحديثة في مجالات التعدين والتنقيب إضافة لبرامج التنمية الاجتماعية والتأهيل ورفع الكفاءة.

وتعهدت المؤسسة الوطنية للتعدين بموجب الاتفاق على توفير بيئة مناسبة للشركة الصينية من ناحية تقديم كافة البيانات والمعلومات الأساسية والدراسات حول المشروعات المرتقبة ومتابعة كافة الإجراءات والأذونات والتراخيص دون الإخلال بالتشريعات المحلية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى تكريم وزير الصناعة والمعادن بالحكومة الليبية امحمد عبدالقادر السعيدي على هامش مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي جرت في مدينة بنغازي، وذلك لمجهوداته في الدفع بقطاع التعدين وعودة المؤسسة الوطنية للتعدين إلى سابق نشاطها.