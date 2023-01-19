الرئيس الجزائري: نأمل إجراء الانتخابات الليبية في عام 2023

أعرب الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، عن أمله في أن يشهد عام 2023 الجاري تسوية للأزمة الليبية وأن يتمكن الليبيون من إجراء انتخابات حرة ونزيهة للخروج من المأزق السياسي.

جاء هذا في كلمة ألقاها تبون، خلال اجتماع الحكومة الجزائرية مع ولاة الجمهورية “المحافظين” بقصر الأمم اليوم الخميس.

وقال تبون، إن هناك جهوداً لتسوية الأزمة الليبية، معبراً عن أمله في أن يكون العام 2023 عام الحل بعد الجهود السياسية الأخيرة في البلاد.

وأضاف الرئيس الجزائري أن ليبيا من ضمن ثلاث قضايا رئيسية تسعى الجزائر لإيجاد تسوية لها بجانب القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

وأشار إلى أن الدبلوماسية الجزائرية حققت انتصاراً كبيراً خلال الفترة الماضية وستظل تدافع عن القضايا العادلة في العالم وهو ما تجلى في نجاح القمة العربية التي استضافتها الجزائر في مطلع نوفمبر الماضي وشهدت أكبر نسبة مشاركة من قبل القادة العرب.

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