حمودة يعلق على إرسال قافلة مساعدات غذائية لدولة تونس

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علق الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، اليوم الخميس، على إرسال قافلة مساعدات غذائية لدولة تونس.

وقال حمودة :”علاقة الشعب الليبي والتونسي تتجاوز الجوار وتمتد إلى علاقات المصاهرة والنسب والتاريخ المشترك”.

وأضاف الناطق :”التضامن في مثل هذه الظروف هو استجابة طبيعية لعلاقات الأخوّة، وتوظيف الأمر سياسيًا من قبل أي طرف هو إهانة لوجدان الشعبين”.

وأرسلت ليبيا الثلاثاء نحو 100 شاحنة محملة بالسكر والزيت والدقيق والأرز إلى تونس المجاورة التي تواجه نقصا متكررا في هذه السلع الأساسية