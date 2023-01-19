رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار يتابع تجهيزات معامل مركز الرقابة على الأدوية والأغذية

أجرى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي رفقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي زيارة ميدانية لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي وذلك لمتابعة توريد و تركيب المعامل الخاصة بالمركز، بتمويل لجنة إعادة الإعمار و الاستقرار.

وأكد رئيس اللجنة خلال الزيارة على استكمال اعمال الإنشائية لمقر المعامل و المركز بشكل عام و استمرار التدفقات المالية اللازمة لاستكمال تجهيز هذه المعامل المهمة من خلال الإفراج على سداد باقي المستحقات المالية لصالح الشركة الموردة.

واستمع الرئيسان، إلى شرح وافي حول عمليات الصيانة ومراحلها ، والأجهزة التي يتم تركيبها في المركز والتي تعتبر الأحدث ، وسوف تساهم في قيام المركز في بعمليات فحص وتحليل جميع أنواع المواد الغذائية والخضروات والأدوية والتي يتم توريدها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وثمن مدير مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بنغازي مجهودات رئيس اللجنة، ورئيس الهيئة على دعمهم اللامحدود للمركز وتوفير كامل الإمكانيات له والمساهمة في تجهيزه بأحدث الأجهزة والمختبرات ، وإنجاز أعمال الصيانة والإنشاء وتذليل كافة الصعوبات أما المشروع .