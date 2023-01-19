بحضور السايح.. المفوضية تطلق منصة رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات

بحضور رئيس مجلس المفوضية د. ” عماد السائح ” وأعضاء مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “رباب حلب ” و” أبوبكر مرده ” والمدير العام السيد ” محمد قحيص ” ومدراء الإدارات بالمفوضية، أطلقت اليوم الخميس، 19 يناير 2023م وحدة دعم المرأة بالمفوضية منصة رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات وهي تعد أحد أهم مشاريع خطة الوحدة لعام 2023م التي تعمل المفوضية على تنفيذها.

تناولت ” رباب حلب ” عضو مجلس المفوضية في كلمة الافتتاح بأنه تم تصميم المنصة الخاصة برصد العنف ضد المرأة في الانتخابات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهي منصة تستخدم في عدة دول منها (تونس، لبنان، البيرو) وذلك لتعزيز نزاهة الانتخابات ومحاربة الأخبار الزائفة والمضللة وخطاب الكراهية ورصد المخالفات الانتخابية، لأنها تستخدم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتجميع وتحليل عدد ضخم من البيانات.

تضمن الحدث تقديم منهجية العمل بالمنصة وعرض نتائج تحليل البيانات خلال الفترة التجريبية للمنصة وطرق الاستفادة منها والتحديات التي واجهت فريق العمل قبل إطلاقها.

هذا وأكدت رئيس وحدة الرصد الإعلامي ومشرف المنصة ” هبه أبوشحمة ” بأن الخطوة التي ستلي إطلاق المنصة هي حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالمنصة ، ومن ثم إطلاق المنصة بشكل رسمي ونشر تقارير العنف المرصودة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وفي الختام تم إطلاق منصة رصد العنف ضد المرأة والإعلان عن العمل بها مرحلياً.