خلال لقائه وفدا من نقابة المحامين.. المشري يؤكد دعمه لجهود التوافق مع مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الخميس، مع وفد من نقابة المحامين تقريب وجهات النظر وزيادة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لحل الأزمة السياسية والوصول إلى الانتخابات في أسرع وقت.

وأكد المشري خلال اللقاء على دعمه لأي جهود تفضي إلى مزيد من التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لتحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن الاجتماع حضره أعضاء مجلس الدولة القانونيين عادل كرموس، وأمينة المحجوب، وشعبان أبوستة.

وقدم وفد نقابة الصحفيين إلى رئيس مجلس الدولة في ختام الاجتماع مضابط جلسات البرلمان الليبي في عهد المملكة الليبية.