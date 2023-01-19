بوفايد: المشري “المسكين” يقع في فخ الحوار مع عقيلة “المناور”

وصف عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد، رئيس مجلسه خالد المشري بـ”المسكين”، زاعما أنه يقع في فخ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ويسارع بالمضي قدما في الحوار بين المجلسين، على حد وصفه.

وقال بوفايد، في منشور له عبر “فيسبوك”: “عقيلة صالح يناور ولا يحاور، تقلبات مواقف وتصريحات عقيلة صالح وتلويحاته وانتهاج أسلوب الصدمة المفاجئة مع الخصم السياسي كل ذلك ما هو إلا استراتيجية مبيتة وتكتيك تم الإيعاز له به من قبل جهات ذات خبرة وباع طويل في مثل هذه الأمور”، بحسب تعبيره.

وأضاف “ذلك من أجل الحصول على أكبر قدر من التنازلات من الطرف المقابل وخالد المشري المسكين يقع في الفخ حينما يسارع بإبداء استعداده للمضي أكثر من المتوقع وربما حتى أكثر من المطلوب لمحاولة إرضاء الطرف الآخر في حوار الزيف والطرشان ونفي مسؤوليته عن أي تعثر أو تأخر في مسار التحاور المزعوم وسراب التوافق على يديهما”، وفقا لقوله.