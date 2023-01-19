الشهيبي: تقسيم غرفتي السلطة التشريعية سيزيد من تأزيم المشهد

استبعد توفيق الشهيبي رئيس تحالف القوى الوطنية، التوافق على الوثيقة الدستورية أو الاتجاه نحو إجراء الانتخابات.

وقال الشهيبي في تصريح صحفي إن الحديث عن تقسيم غرفتي السلطة التشريعية سوف يزيد من تأزيم المشهد، ولو تم اقتسام السلطة التشريعية فإن ذلك سيزيد من شكوى الجنوب من التهميش.

وأضاف: “سيعترض سكان شرق البلاد على تمتع طرابلس بالسلطة التنفيذية وغرفة تشريع”، ورأى أن ليبيا ليست في حاجة إلى مجلس شيوخ وفي حالة الموافقة عليه فالمتعارف عليه أن تكون الغرفتان في مدينة واحدة، عكس ذلك لن يكون سوى عرقلة مسبقة لعمل تلك السلطة.

وتوقع الشهيبي أن تدور ليبيا في حلقات مفرغة فمجلس الشيوخ سيحاول إعاقة قرارات رئيس البلاد، والرئيس لن يستطيع تنفيذ قراراته وسيحيلها لمجلس النواب، الذي سيقوم بالتشاور وربما الخلاف مع الشيوخ حولها.

وتابع: “مجددًا سيتم تشكيل وفود للسفر والتفاوض ويتبدد الوقت ونعود لنفس المسارات”.